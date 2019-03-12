وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ ”إرم نيوز“: الحوثيون استخدموا غازات محرمة دوليًا ضد قبائل حجور (فيديو إرم)

اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، الحوثيين بتنفيذ حرب إبادة كاملة لمنطقة ”حجور“، بعدما ضربوا حصارًا كاملًا عليها، وقاموا باستخذام غازات سامة محرمة دوليًا وصواريخ بالستية في الهجوم على الأهالي.

وقال عبد الحفيظ لـ ”إرم نيوز“ إن ”الحوثيين قاموا بإعدام العديد من المواطنين أمام منازلهم وتهجير الكثير من سكان تلك المنطقة بالإضافة إلى منع دخول المياه والمواد الغذائية في عملية تجويع شاملة“.

وأضاف أن ”عدد الضحايا الذين سقطوا جراء انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة على الشعب اليمني منذ أكثر من 4 أعوام، 45 ألفًا ما بين قتيل وجريح عقب انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن“.

وأوضح عبد الحفيظ أنه ”يوجد ما يقرب من 27 ألف مواطن ما بين مختطفين ومختفين قسرًا، وما يقرب من 10 آلاف مواطن لا يزالون في سجون سرية لميليشيا الحوثي“.