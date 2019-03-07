الأمم المتحدة تدعو لعدم التصعيد في ”حجور“ اليمنية

دعت الأمم المتحدة، الخميس، جميع الأطراف المعنية في منطقة ”حجور“، بمحافظة حجة شمالي اليمن، إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ”استيفان دوغريك“، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، متحدثًا عن المنطقة التي تشهد قتالًا منذ نحو شهرين.

وقال دوغريك: ”يشعر زملاؤنا في العمل الإنساني بالقلق إزاء الأنشطة العسكرية في حجور، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار العنف على حياة المدنيين“.

وأردف: ”ندعو الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأن المدنيين يواصلون دفع ثمن باهظ“.

واندلع القتال بين قبائل حجور، الموالية للحكومة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع محاولة الحوثيين السيطرة على مديرية كشر، شرقي حجة، في خطوة استباقية حتى لا تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة اليمنية القادمة من جهة الغرب.

وفي سياق متصل، قال دوغريك: ”وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية كل أسبوع في 2018″، في عموم اليمن.

وأكمل: ”تم الإبلاغ عن أكثر من 4 آلاف و800 من القتلى والجرحى من المدنيين على مدار العام، أي بمعدل سقوط 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع، خلال 2018“.