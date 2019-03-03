تقدم إستراتيجي للجيش اليمني وتحرير مواقع هامة في صعدة

حررت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، مناطق جديدة في منطقة ”النقعة“ ومناطق إستراتيجية في مديرية ”الصفراء“ بمحافظة ”صعدة“ اليمنية.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ إن ”أبطال قوات الجيش الوطني سيطروا على شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية“.

وأوضح العميد الغنيمي أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من أفراد الميليشيا، والسيطرة على مخازن أسلحة كبيرة محفورة وسط حيال بني أمية.

ألغام الحوثي

في الإطار ذاته، زرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية ألغامًا وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، في جريمة لم يسبق أن أقدمت عليها أي جماعة في التاريخ غير الميليشيات الحوثية الانقلابية.

ودعا وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة هذا التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة.

وأكد، الوزير فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول، مشددًا على ضرورة قيام المنظومة الأممية والدولية بإجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفوري لكافة الانتهاكات بحق العملية الإنسانية في اليمن.