بريطانيا تصف التقدم في ملف اتفاق الحديدة اليمنية بـ“الهش“

وصفت بريطانيا اليوم السبت، التقدم في ملف تنفيذ اتفاق محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن بـ“الهش“.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت عقب لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.

ونقل حساب الخارجية البريطانية على موقع ”تويتر“، عن الوزير هنت قوله، إن ”التقدم الحاصل هش، لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة، وهو ما بحثته مع الرئيس اليمني هادي“.

وأضاف أن ”هناك عدم ثقة، وتطبيق اتفاق السويد يستغرق وقتا أطول من اللازم، لكن لا توجد خطة أفضل، لذا علينا مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة“.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي؛ إثر مشاورات في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

وحتى اليوم فإن اتفاق الحديدة بدا من الصعب تحقيقه، خصوصًا بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في الحديدة والموانئ الرئيسية، 3 مرات، وسط تبادل التهم بين ميليشيات الحوثي والحكومة حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.