غريفيث يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت 3 أيام‎

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام، عقد خلالها مباحثات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تطرقت لضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن المبعوث الأممي غادر المدينة إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يتواجد مكتبه، دون الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين في المطار.

ووصل المبعوث الأممي صنعاء، الثلاثاء وعقد مباحثات حول سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مع عدد من المسؤولين الحوثيين، بينهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في مناطق الحوثيين).

كما التقى رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًّا عبد العزيز بن حبتور، إلى جانب لقائه في العاصمة صنعاء، رئيس لجنة المراقبين الأمميين في محافظة الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده.