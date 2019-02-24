مقتل 12 جنديًا يمنيًا بقصف حوثي على سوق شعبي في صعدة

قتل 12 جنديًا يمنيًا وأُصيب نحو 50 جنديًا ومدنيًا الأحد، جراء قصف مدفعي شنه عناصر مليشيا الحوثي على سوق شعبي، في مديرية ”البقع“ بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ“الأناضول“ رافضًا كشف هويته، إن الحوثيين أطلقوا من جبال ”رشاحة“ الواقعة في المديرية ذاتها، أكثر من 20 قذيفة ”هاون“ على سوق شعبي أمام منفذ الخضراء، الرابط بين اليمن والسعودية.

وأوضح المصدر أن الجنود الحكوميين التابعين لألوية ”التحرير“ و“فتح“ و“الأحرار“، كانوا يتسوقون في سوق المديرية، عند ساعات الظهيرة، قبل أن يشن الحوثيون قصفهم المكثف بقذائف الهاون.

وقال إن 12 جنديًا لقوا مصرعهم على الفور، في حين أُصيب قرابة 50 آخرين، بينهم مدنيّانِ، وطبيب، لافتًا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

من جهتها، قالت قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين إن ”القوة الصاروخية“ التابعة للجماعة، أطلقت صاروخ (بدر P-1) الباليستي على تجمع للقوات الحكومية في معسكر البقع الحدودي.