قضاة جنوب اليمن يرفعون الإضراب جزئياً لمدة شهر

أعلن نادي القضاة الجنوبي باليمن مساء السبت، رفع الإضراب المستمر لأكثر من شهرين، بشكل جزئي ولمدة شهر واحد فقط ، للبث في قضايا عديدة عالقة استجابة لنداءات المواطنين.

وقال نادي القضاة وفقاً لبيان صحفي صادر عنه إن تعليق الإضراب بشكل جزئي سيبدأ من اليوم الأحد ولمدة شهر واحد فقط ، على أن يباشر القضاة أعمالهم يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع .

وأوضح أن سبب تعليق الإضراب بشكل جزئي يأتي تجاوباً مع نداءات المواطنين للنظر في القضايا المستعجلة، محملاً في الوقت نفسه مجلس القضاء الأعلى كل ما ترتب على الإضراب من معاناة للمواطنين وإغلاق المحاكم وتعطل العملية القضائية منذ أشهر.

وأشار نادي القضاة الجنوبي أن مجلس القضاء الأعلى ما زال مصراً ومتعنتاً مع مطالب القضاة ولا يريد حلها.

وهدد النادي باستخدام خيارات أخرى أشد وطأة في حال استمر المجلس الأعلى بالتعنت واللامبالاة، على حد وصفه .

يذكر أن محاكم ونيابات عدن والمحافظات المجاورة توقفت عن العمل منذ أكثر من شهرين جراء الإضراب الكلي الذي أعلنه نادي القضاة الجنوبي، مطالباً بتنفيذ مطالب حقوقية تتمثل في تسوية درجات القضاة ومرتباتهم والتأمين الصحي ”التطبيب“ وتوفير الحماية التأمين اللازمين للقضاة .