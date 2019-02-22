خبير أممي يؤكد ”فبركة“ الحوثي لضحايا غارات التحالف ويتهمهم بسرقة المساعدات

أكد منسق فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أحمد حنيش، تلاعب ميليشيا الحوثي بمشاهد قالت إنها لغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، ادعت استهدافها حافلة تقلّ طلاب إحدى المدارس في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال حنيش، في لقاء تلفزيوني بثته قناة العربية، يوم الجمعة، إن ”ميليشيا الحوثي تدّعي وقوع مجازر بحق الأطفال بغارات للتحالف، لكنهم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية“.

وأضاف حنيش: ”تلاعب الحوثيون بمشاهد ما قيل إنها غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدرسة للأطفال“، مشيرًا إلى أن ”الحوثيين منعوا فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث قيل إن الغارة وقعت“.

وأوضح بأن ”هناك تناقضات كبيرة في رواياتهم حول ضحايا غارات التحالف“.

وأكد حنيش أن ”الحوثيين مارسوا ضغوطًا كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية“، فيما اتهمهم بـ“ المتاجرة بالمساعدات الإنسانية“.