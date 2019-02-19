الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باحتجاز 28 شاحنة مساعدات وسط البلاد

اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي باحتجاز 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية بمحافظة إب وسط البلاد.

جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة ”سبأ“ الرسمية، لوزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة (حكومية) عبدالرقيب فتح.

ووفق الوكالة، استنكر فتح احتجاز الحوثيين لـ28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في المدخل الشرقي لمحافظة إب، الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضح أنّ الشاحنات تحمل مساعدات مخصصة لمحافظات ”الحديدة“ (غرب)، و“حجة“ و“المحويت“ و“ريمة“ و“صعدة“ (شمال)، و“تعز“ (جنوب غرب)، وبينها 13 شاحنة قادمة من محافظة ”عدن“ (جنوب).

وطالب فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوطات اللازمة للإفراج عن الشاحنات.

وحث منسقة الشؤون الإنسانية على إدانة هذه ”الانتهاكات“ بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية، وفق الأناضول.

كما دعا فتح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إلى إدانة هذه الأعمال والرفع بتقارير إلى مجلس الأمن بهذا الشأن.

وطالب الوزير اليمني لوكوك ”بممارسة كافة الضغوط الكفيلة لإنهاء مثل هذه الانتهاكات، وعدم تكرارها وعدم الصمت أمامها“.

وجدد ترحيب الحكومة اليمنية بكافة جهود المنظمات الأممية والدولية الإنسانية العاملة في اليمن.