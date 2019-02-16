الحوثيون يختطفون 3 زعماء قبليين بمحافظة البيضاء (صور)

أقدمت مليشيات الحوثي أمس الجمعة، على اختطاف ثلاثة أشخاص من مشايخ قبيلة ”عباس“ بمديرية رداع بمحافظة البيضاء جنوب اليمن.

وبحسب صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، فإن المختطفين هم على الشيخ حسين علي طالب العباسي“شيخ الضمان“ و الشيخ مقبل عبدالله صالح العباسي و الشيخ صالح أحمد عكاش العباسي.

وبحسب الصحيفة، فإن اعتقال الأشخاص الثلاثة، جاء ضمن حملة قامت بها ميليشيات الحوثي بقيادة العديد من أبناء قبيلة ”ريام“ التي ينتمي الكثير من أبنائها إلى جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بسبب خلاف قبلي قديم قد توقف لعديد من السنوات.

وأشارت، إلى أن أبناء قبيلة ”ريام“ استقووا بعناصر المليشيات في اعتداءاتهم المتكررة على أبناء قبيلة عباس، وكان آخرها الأسبوع الماضي، عندما قاموا بالاعتداء على وادي عباس وقتلوا اثنين من أبناء قبيلة لعباس وأصابوا 3 آخرين.

وتسكن قبيلة ”ريام“ بمديرية رداع بمحافظة البيضاء، وهي إحدى القبائل التي تدعي نسبها إلى الهاشمية ”آل البيت“.