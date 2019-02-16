وزير الإعلام اليمني: اللواء أحمد عبدالله التركي بصحة ومعنويات جيدة

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، مقطع فيديو خلال زيارته للواء أحمد عبدالله التركي الذي تعرض لمحاولة اغتيال في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في محافظة لحج.

وقال الوزير الإرياني، في تغريدة عبر توتير، إن ”اللواء بصحة جيدة ومعنويات عالية وقد حملني نقل شكره وتقديره للرعاية التي حظي بها من قيادة الدولة والأشقاء في المملكة“.

وأضاف أن ”اللواء يتماثل للشفاء بعد إصابته في التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من القيادات العسكرية في قاعدة العند الجوية“.

في زيارة للواء أحمد عبدالله التركي محافظ لحج الذي يتماثل للشفاء بعد إصابته في التفجير الارهابي الغادر الذي استهدف عدد من القيادات العسكرية في قاعدة العند الجوية

اللواء بصحة جيدة ومعنويات عالية وقد حملني نقل شكره وتقديرة للرعاية الذي حضي به من قيادة الدولة والاشقاء في المملكة pic.twitter.com/YPFznjSXns — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 16, 2019

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت الشهر الماضي بطائرة من دون طيار إيرانية الصنع عرضًا عسكريًا في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، ما تسبب بمقتل وإصابة مسؤولين عسكريين وجنود يمنيين، وهو ما أثار مخاوف من تكرارها، كما استخدمت تلك الطائرات في أوقات سابقة لاستهداف أماكن داخل السعودية والإمارات.