الأمم المتحدة تعلن تأجيل زيارة غريفيث إلى صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة تأجيل زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، حتى يوم الإثنين المقبل، دون الكشف عن أسباب التأجيل.

ويعول على زيارة غريفيث للدفع بتنفيذ اتفاق السويد، بعد أن فشلت لجنة الأسرى والمعتقلين في تحقيق تقدم يذكر؛ بسبب تعنت ميليشيا الحوثي.

وكان من المفترض أن يناقش المبعوث الدولي مع قادة ميليشيا الحوثي قضايا ملف الأسرى، إلى جانب قضية الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، وهي من القضايا التي لا يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذها.

كما كان من المقرر أن يلتحق رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، بالمبعوث الخاص في زيارته للعاصمة صنعاء، لاستعراض المقترح المقدم بإعادة الانتشار وفتح ممرات آمنة بإدارة دولية، بحسب موقع ”عدن الغد“.

وفي وقت سابق قدم لوليسغارد، مقترحًا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة، ووفقًا للخطة سيتم تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، تديرها قوات دولية.

ويسعى المسؤول الدولي للحصول على موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، والمتمردين الحوثيين على خطته.

واختتمت المباحثات المتزامنة التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، وعلى ظهر سفينة الأمم المتحدة قبالة مدينة الحديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، الأسبوع الماضي، دون أن تحقق نتائج إيجابية.