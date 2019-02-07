ضبط عصابة تسرق النفط الخام في شبوة اليمنية (صور)

كشفت السلطات اليمنية، الخميس، ضبط عصابة “تخريبية” تقوم بسرقة النفط الخام من خط أنبوب ناقل للنفط من أحد القطاعات النفطية بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد، إلى ميناء التصدير، على ساحل البحر العربي.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن العصابة المضبوطة حفرت نفقًا من أحد المنازل الشعبية، شرقي مدينة عتق، عاصمة شبوة، بطول 7 أمتار وعمق مترين ونصف المتر، من المنزل إلى الأنبوب النفطي الناقل للنفط الخام من القطاع 4 النفطي، إلى ميناء التصدير، في منطقة النشيمة.

وقال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشلة: إن هذا العمل التخريبي كان يشكل خطورة على حياة المواطنين في المنطقة، ويضرّ بالاقتصاد الوطني.

ويتوقع أن يكون أفراد هذه العصابة متورطين في تهريب النفط الخام على دفعات صغيرة، إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء، ليتم تكريره في معمل لتكرير النفط بطريقة بدائية، شرقي العاصمة اليمنية.

وأكد أمين عام المجلس المحلي بشبوة أنه وجه الأجهزة المختصة بإحالة قضية “العصابة التخريبية” إلى النيابة؛ لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وأعلنت الحكومة اليمنية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتزامها استئناف تصدير النفط والغاز، المتوقف منذ اندلاع الحرب؛ سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

والتقى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الخميس، محافظ محافظة شبوة، محمد بن عديو، وناقش معه استئناف تصدير النفط والمشاريع الاستثمارية في المحافظة.

وذكر عبدالملك أن شركة ” OMV ” النفطية عادت لمزاولة نشاطها الإنتاجي في منطقة العقلة بشبوة، بموجب الاتفاق مع وزارة النفط والسلطة المحلية وقيادة الشركة.

كما أكد أهمية عودة شركة “هنت” النفطية لمزاولة عملها في القطاع 5 وتأمين أنبوب الغاز.