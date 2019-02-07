اليمن.. أنباء عن صفقة بين الحوثيين وحزب الإصلاح لإطلاق سجناء من “القاعدة”

كشفت وسائل إعلام يمنية، يوم الخميس، عن ما قالت إنها “صفقة” أبرمتها ميليشيات الحوثي مع قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح “إخوان اليمن”؛ لإطلاق سراح عشرات المعتقلين المنتمين لتنظيم القاعدة، في سجون صنعاء.

ونقل موقع “وكالة خبر” المحلي، عن مصادر وصفها بـ”الأمنية”، أن “ميليشيات الحوثيين قامت بنقل العشرات من عناصر تنظيم القاعدة، من سجن الأمن السياسي بصنعاء، بإشراف مباشر من المدعو عبدالقادر الشامي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي، الخاضع لسيطرة الحوثيين”.

وأشارت المصادر إلى أن عملية نقل السجناء من السجن: “تأتي تمهيدًا لنقلهم إلى محافظة مأرب، شرقي البلاد، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وفقًا لاتفاق غير معلن، عقدته ميليشيات الحوثيين، مع قيادات في حزب الإصلاح”.

ولم تكشف المصادر مزيدًا من المعلومات حول الاتفاق، لكنها أشارت إلى أنه يأتي “ضمن مخطط ترعاه دولة قطر، للتقارب بين الإصلاح وتنظيم القاعدة، وجماعة الحوثي”.

وكان عضو المجلس السياسي التابع للميليشيات الحوثية، محمد البخيتي، قال في تغريدة له على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء الماضي: “قضيتنا وقضية الإخوان المسلمين قضية واحدة، والتحديات التي تواجهنا واحدة وكبيرة، ويفترض أن نكون في خندق واحد”.

ويتهم بعض اليمنيين حزب الإصلاح، بإقامة علاقات سرّية مع ميليشيات الحوثيين، المدعومة من إيران، على الرغم من التزامه المعلن مع الحكومة اليمنية الشرعية، وقتاله إلى جانبها.