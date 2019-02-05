الحديدة تجمع كاميرت بخليفته في اجتماع على سفينة “فوس أبولو”

أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الحديدة غرب البلاد.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، لـ”إرم نيوز”، بأن الجنرال الدنماركي لوليغارد قد وصل إلى ميناء الحديدة وتحديدًا إلى السفينة فوس ابولو، ويعتزم عقد اجتماع مسائي للجنة إعادة الانتشار، بحضور سلفه المستقيل الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وقد وصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رفقة فريقه المكون من 6 مساعدين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للمرة الأولى منذ أن عينته الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، رئيسًا للجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، خلفًا للجنرال الهولندي المستقيل باتريك كاميرت.

ولم يدلِ لوليسغارد بتصريح لدى وصوله إلى مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذين سبق لهم أن اعترضوا على تعيينه متهمينه بأنّ لديه أجندة خاصّة.

وتولى لوليسغارد رئاسة البعثة الأمميّة في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف “الناتو” والاتّحاد الأوروبّي.