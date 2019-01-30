ميليشيا الحوثي تستولي على مراكز صحية في صنعاء وتحولها لمقرات خاصة

استولت ميليشيا الحوثي على عدد من المراكز الصحية في المديريات التابعة لصنعاء وحولتها إلى مقرّات لاجتماعاتهم السرية، ولاستقبال جرحى الحوثيين وعلاجهم.

ونقل موقع “الثورة نت” عن مصدر طبي قوله إن الحوثيين قاموا بتحويل عدد من المراكز الصحية في مديرية شعوب، وبعض المديريات الأخرى بأمانة العاصمة إلى مقرات خاصة للجماعة”.

وأوضح المصدر أن الميليشيا قامت بتفريغ أحد المراكز الصحية في مديرية شعوب وتحويله إلى مقر لعقد اجتماعات خاصة بالجماعة، بالإضافة إلى تحويل مركز آخر في المديرية ذاتها، لاستقبال الجرحى من عناصر الحوثي وتحويله إلى مرفق صحي خاص لعلاج العناصر التابعة لهم.

وأضاف أن المسلحين فرضوا إجراءات أمنية مشدَّدة على المركز، ومنعوا أيّ شخص من الدخول إلى المكان، في ظل استياء كبير من قبل المواطنين وسكان الحي ممن حرموا من الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز للمواطنين والأسر الفقيرة.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تقوم بالاستيلاء على المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية للمواطنين والمرضى المتردّدين على المرافق الصحية، وتوزعها على العناصر التابعة لها وتبيع الكثير منها في السوق السوداء، فيما يعاني المرضى في المرافق الصحية من انعدام الأدوية والمحاليل الخاصة بعلاج الأمراض والأوبئة التي تفشت في صنعاء وغيرها من المناطق.