مسلحون قبليون يهاجمون مقرًا للسلطة المحلية في عدن اليمنية

هاجم مسلحون قبليون، مساء الأحد، مقرَّ السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان شمال محافظة عدن، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع حراسة المقر.

وذكرت مصادر محلية خلال تصريح لـ “إرم نيوز” إن “مسلحين قبليين من قبائل الصبيحة في لحج هاجموا مقرَّ السلطة المحلية في حي الشيخ عثمان، وقاموا بإطلاق نار من أسلحة متوسطة، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم وبين حُرَّاس المقر التابعين لكتائب المحضار”.

وقالت المصادر إن”الاشتباكات استمرت نحو نصف ساعة، أعقبتها عمليات ملاحقة في شوارع الحي وأزقته”.

وأوضح المصدر أن أسباب الاشتباكات تعود إلى مقتل أحد أبناء قبائل الصبيحة قبل نحو 3 أسابيع على يد أحد أفراد كتائب المحضار المسلحة، إضافة إلى حبس آخر.

وذكر أن “قبائل الصبيحة أمهلت كتائب المحضار 48 ساعة قبل أيام لتسليم قتلة أحد أبنائها، وكذلك الإفراج عن الآخر الذي ما زال في السجن”.

ولم يتم التعليق من أي مصادر أمنية على الحادثة، فيما إذا كانت الاشتباكات خلَّفت ضحايا أم لا حتى الآن.