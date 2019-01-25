رويترز: الأمم المتحدة ستعين الدنماركي لوليزغارد بدلًا من الجنرال كمارت في الحديدة

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة يوم الخميس، إن رئيس بعثة المنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، يعتزم التنحي الشهر المقبل وسيحل محله مسؤول دنماركي.

وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت قد وصل إلى الحديدة في أواخر الشهر الماضي لقيادة فريق لمراقبة وقف لإطلاق النار وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الميجر جنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليزغارد، بدلًا من كمارت الشهر المقبل.

وقاد لوليزغارد مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في 2015 و2016.

وسيشرف لوليزغارد، الذي سيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث مثلما يفعل كمارت، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فردا وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

ولم يتضح على الفور سبب تنحي كمارت.