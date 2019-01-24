حريق يطال مطاحن الحديدة بعد استهدافها من ميليشيا الحوثي

استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم الخميس، مطاحن الغلال في مدينة الحديدة اليمنية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الوطني اليمني يحاول إخماد حريق في مطاحن الغلال في الحديدة بسبب القصف الحوثي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن “أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 ملايين شخص ولمدة ثلاثة اشهر”.

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١-#المليشيا_الحوثية_الايرانية تستهدف مطاحن البحر الاحمر وصوامع الغلال في مدينة #الحديدة بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 مليون شخص ولمدة ثلاثة اشهر، وقوات الجيش تحاول إخماد الحريق — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 24, 2019

من جهتها أوردت قناة “اليمن اليوم” الفضائية عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها: “حريق في أحد صوامع مطاحن البحر الأحمر نتيجة استهدفها من ميليشيات الحوثي بقذيفة هاون، وفرق الإطفاء تهرع لإخماد الحريق”.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله: “الساعة 05:46 مساء، ميليشيا الحوثي تطلق قذائف هاون باتجاه مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة”.

وذكرت القناة أيضًا أن “ميليشيات الحوثي تقصف مصنع ومخازن شمسان للكتب والدفاتر المدرسية في كيلو 16 بقذائف الهاون”، ناشرة مقطع فيديو يظهر ذلك القصف والأحداث الدائرة.