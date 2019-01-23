ما حقيقة تمثيل شاب مثير للجدل سفيرًا لحكومة شباب اليمن بالجامعة العربية ؟ (صورة)

كشف وزير الإعلام في حكومة شباب اليمن، التابعة للحكومة الشرعية، حقيقة تمثيل شاب مثير للجدل كسفير لحكومة الشباب بمنظمة الثقافة والإعلام لدى جامعة الدول العربية.

ونفى الوزير صحة الأخبار المتداولة بهذا الشأن.

وأثارت صورة تم تداولها لشاب يدعى مهند الرديني على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن جدلًا بسبب مظهره.

وقال وزير الإعلام الناطق باسم حكومة شباب اليمن، صالح بن محفوظ: “بناءً على ما أثير بالفترة الماضية بأن المدعوين يمثلون الحكومة.. نؤكد للجميع أن ما يتم نشره بالأيام الماضية بأن هؤلاء يمثلون #حكومة شباب وأطفال اليمن خارج إطار الصحة”، وفق ما نشره “عدن الغد”.

وأضاف: “ونحيط الجميع بأن الحكومة تحوي العدد الكبير من الأعضاء، وهم خير من يمثل جيل المستقبل”.