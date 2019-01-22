القيادة المركزية الأمريكية تبحث تطوير التعاون العسكري مع التحالف العربي باليمن

بحث جوزيف فوتيل، القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مع الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، تطوير التعاون العسكري.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن اللقاء الذي تم بمكتب قائد قوات التحالف، استعرض “العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين في المجال العسكري”.

وتبادل الجانبان “الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وحضر اللقاء كبار ضباط قيادة القوات المشتركة، وفق المصدر ذاته.

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي ميليشيات الحوثيين من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.