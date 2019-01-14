الأمم المتحدة: الجنرال كاميرت لم يفلح في جمع الأطراف بـ”الحديدة”

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في “الحديدة”، غربي اليمن، اضطر الأسبوع الماضي للقيام برحلات مكوكية بين أعضاء اللجنة المشكلة من طرفي الصراع في اليمن؛ بسبب “عدم القدرة على عقد اجتماعات مشتركة”.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن “رئيس اللجنة اجتمع مع كل من الطرفين مرتين خلال الأسبوع الماضي، سعيًا لإيجاد طريقة مقبولة لكل منهما بشأن إعادة نشر القوات من الموانئ الثلاثة، والمناطق الحساسة من الحديدة والمرتبطة بالمنشآت الإنسانية، وذلك تنفيذًا لما هو منصوص عليه في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم”.

وأضاف المتحدث الأممي ردًا على تساؤلات حول فشل عقد اجتماعات مشتركة لأعضاء اللجنة، قائلًا: “عندما يقدر الجنرال كاميرت على عقد هكذا لقاءات فسوف يقوم بعقدها”.

وأشار إلى أن “الجنرال كاميرت يواصل تشجيع الأطراف على استئناف الاجتماعات المشتركة؛ من أجل وضع خطة إعادة انتشار متفق عليها”، لافتًا إلى أن مناقشات تجري في الوقت الحاضر (في إطار اللجنة) بخصوص كيفية تسهيل العمليات الإنسانية”.

وتضم لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها كاميرت، 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي، و3 من الحوثيين، ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الحوثيين، والقوات الحكومية من مدينة وميناء “الحديدة”.

واللجنة منبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث في ستوكهولم، من الفترة 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اختتمت مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في ستوكهولم، باتفاق تضمن حل وضع الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.

ولم يتم تنفيذ أي انسحاب رغم استمرار الهدنة التي تخللتها اتهامات متبادلة بارتكاب خروقات.