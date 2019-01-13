متأثرًا بجراحه.. وفاة رئيس هيئة الاستخبارات اليمنية اللواء محمد طماح

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع في اليمن اللواء محمد صالح طماح، متأثرًا بجراحه في إحدى مشافي العاصمة المؤقتة عدن، جراء حادثة استهداف مليشيات الحوثي لعرض عسكري أقامته الشرعية، في قاعدة “العند” الجوية صباح الخميس الماضي.

وقال مصدرعسكري لـ”إرم نيوز”: “وصلت فجر اليوم طائرة سعودية خاصة إلى مطار عدن الدولي، بهدف نقل اللواء طماح إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، وأثناء تجهيز الأطباء للواء طماح لنقله إلى مطار عدن، تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، ليفارق الحياة”.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، يوم الخميس، عبر تفجير طائرة دون طيار، عرضًا عسكريًا نفذته قوات الشرعية، في قاعدة “العند” الجوية في محافظة لحج المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأسفرت تلك الحادثة عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات عسكرية وجنود وكذلك إعلاميون شاركوا في تغطية العرض العسكري.