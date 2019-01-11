بريطانيا تطرح مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين في اليمن

المصدر: أ.ف.ب

طرحت بريطانيا الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل.

وبحسب مسوّدة، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقبًا في الحديدة ومينائها، وفي مرفأي الصليف، ورأس عيسى، لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

وكانت المحادثات اليمنية التي أُجريت في السويد بإشراف الأمم المتحدة توصّلت إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقًا من المراقبين الدوليين.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الراهن فريقًا صغيرًا من 16 مراقبًا دوليًا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقول الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار الذي دخل في 18 كانون الأول/ديسمبر حيّز التنفيذ صامد عمومًا، لكن هناك عقبات تعترض انسحاب المتمرّدين، والقوات الحكومية، من مدينة الحديدة.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “تسريع” نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.