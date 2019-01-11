اغتيال أحد أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين

لقي أحد أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي مصرعه، مساء يوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينًا مسلحًا للشيخ علي عوض ناصر الهازلة الكازمي الملقب بـ (الشعنون)، وهو أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على المجني عليه وأردوه قتيلًا على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار .

ولم يصدر المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور أي تعليق على الحادثة .

وفي تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، سالم ثابت العولقي، الحادثة، وقال: “نتابع الحادثة وتفاصيلها وسيكون لي تصريح رسمي”.