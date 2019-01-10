غريفيث يُعلق على حادثة استهداف الحوثي لعرض عسكري للشرعية

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى اليوم، في إشارة إلى استهداف طائرة حوثية مسيرة عرضًا عسكريًا للحكومة الشرعية بقاعدة العند الجوية في محافظة لحج.

وأورد الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الأممي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدات جاء فيها: “يعرب المبعوث الخاص عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى اليوم في اليمن، ويحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد”.

وأضاف: “يناشد المبعوث الخاص أطراف الصراع للعمل على خلق مناخ مواتٍ للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد، وعن استئناف عملية السلام اليمنية”.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، الخميس، عبر تفجير طائرة دون طيار، عرضًا عسكريًا نفذته قوات الشرعية، في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأسفرت تلك الحادثة عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، ضمن صفوف قيادات عسكرية وجنود وكذلك إعلاميين شاركوا في تغطية العرض العسكري.