أول فيديو للحظة استهداف الحوثيين قاعدة “العند” الجوية جنوب اليمن

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرة حوثية بدون طيار لقاعدة “العند” الجوية جنوب اليمن، اليوم الخميس، خلال عرض عسكري حضره عدد كبير من أبرز القادة العسكريين.

ويظهر في المقطع المصور طائرة بدون طيار تغير على منطقة العرض العسكري وتنفجر قبل وصولها الأرض وتتحول إلى شظايا، فيما سادت حالة من الهرج والمرج والتدافع بين الجنود والحضور.

وظهر كذلك عدد من الجنود وقد لحقت بهم بعض الإصابات كان أحدهم قد أصيب في كتفه بشظية على ما يبدو، في حين ظهر آخرون وقد بدت عليهم علامات الإصابات البسيطة.

وأفاد شهود عيان لـ “إرم نيوز” بأن الانفجار كان كبيرًا وأدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، مؤكدين أن الطائرة شوهدت وهي تقترب حتى وصلت المنصة التي كان عليها عدد من القايدات العسكرية الكبيرة”.

ووقع اليوم الخميس، انفجار ضخم، في احتفال عسكري بقاعدة “العند” جنوب اليمن أدى إلى مقتل 6 جنود في حصيلة أولية وإصابة عدد من القادة والشخصيات العسكرية.

وحصل الانفجار خلال تدشين العام التدريبي بحضور الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان العامة الذي أصيب في الانفجار.