أول فيديو للحظة استهداف الحوثيين قاعدة “العند” الجوية جنوب اليمن

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرة حوثية بدون طيار لقاعدة “العند” الجوية جنوب اليمن، اليوم الخميس، خلال عرض عسكري حضره عدد كبير من أبرز القادة العسكريين.
شاهد لحظة استهداف #الحوثيين لقاعدة #العند الجوية جنوب #اليمنhttps://t.co/pfA8W5lHdy#إرم_نيوز #لحج pic.twitter.com/x3ksRHHX6l
— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2019
ويظهر في المقطع المصور طائرة بدون طيار تغير على منطقة العرض العسكري وتنفجر قبل وصولها الأرض وتتحول إلى شظايا، فيما سادت حالة من الهرج والمرج والتدافع بين الجنود والحضور.
فيديو تفصيلي يوضح استهداف #الحوثيين لقاعدة #العند جنوبي #اليمن بطائرة مسيرة#إرم_نيوز pic.twitter.com/vu9WEGbQvj
— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2019
وظهر كذلك عدد من الجنود وقد لحقت بهم بعض الإصابات كان أحدهم قد أصيب في كتفه بشظية على ما يبدو، في حين ظهر آخرون وقد بدت عليهم علامات الإصابات البسيطة.
وأفاد شهود عيان لـ “إرم نيوز” بأن الانفجار كان كبيرًا وأدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، مؤكدين أن الطائرة شوهدت وهي تقترب حتى وصلت المنصة التي كان عليها عدد من القايدات العسكرية الكبيرة”.
ووقع اليوم الخميس، انفجار ضخم، في احتفال عسكري بقاعدة “العند” جنوب اليمن أدى إلى مقتل 6 جنود في حصيلة أولية وإصابة عدد من القادة والشخصيات العسكرية.
وحصل الانفجار خلال تدشين العام التدريبي بحضور الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان العامة الذي أصيب في الانفجار.