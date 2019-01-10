انفجار يستهدف عرضاً عسكرياً في قاعدة “العند” جنوب اليمن

وقع اليوم الخميس، انفجار ضخم، في احتفال عسكري بقاعدة “العند” جنوب اليمن أدى إلى مقتل 5 أشخاص في حصيلة أولية وإصابة عدد من القادة والشخصيات العسكرية.

وقع الانفجار خلال تدشين العام التدريبي بحضور الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة الذي أصيب في الانفجار، بحسب موقع “عدن الغد”.

وسادت أنباء أولية عن وجود قصف طائرة مجهولة الهوية لمنصة العرض في الاحتفال، الذي ضم قيادات عسكرية بارزة.

وأفاد شهود عيان لـ “إرم نيوز” بأن الانفجار كان كبيراً وأدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، مؤكدين أن الطائرة شوهدت وهي تقترب حتى وصلت المنصة التي كان عليها عدد من القايدات العسكرية الكبيرة”.

وأشارت الأنباء الأولية إلى إصابة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح والقائد العسكري البارز جواس.

وقالت قناة “بلقيس” الفضائية اليمنية عبر “تويتر” إنه “تم نقل محافظ لحج ووكيل المحافظة وقادة عسكريين إلى مشفى بعدن جراء إصابتهم في تفجير قاعدة العند”.

وأعلنت قناة “المسيرة” التابعة لميليشيات الحوثي عبر حسابها في “تويتر” مسؤولية الميليشيات عن الهجوم الصاروخي.

وقالت القناة إن سلاح الجو المسير شن هجوماً على قاعدة “العند”.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي قد وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء، في أول زيارة له لعدن منذ صدور قرار تعيينه في المنصب.

وكان مقرراً بحسب تقارير يمنية أن يقوم رئيس النخعي، اليوم الخميس، بتدشين المرحلة الأولى من “العام التدريبي العملياتي والمعنوي الجديد 2019” في محور العند العسكري بالمنطقة العسكرية الرابعة.

كما كان مقرراً أن يقوم رئيس الأركان بزيارة عدد من المعسكرات وجبهات القتال للقاء بعض المقاتلين في الجيش اليمني الوطني وقوات المقاومة.