قرقاش: الحوثيون يمارسون التسويف تجاه الانسحاب من الحديدة

أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، على أهمية إحاطة مجلس الأمن حول اليمن اليوم، مطالبًا المؤسسة الأممية بالوضوح تجاه التسويف الحوثي.

وقال قراقش عبر حسابه على موقع “تويتر”، “إحاطة مجلس الأمن حول اليمن اليوم مهمة للغاية، يجب أن تكون أجهزة الأمم المتحدة واضحة تجاه التسويف الحوثي بالتزامه بالانسحاب من الحديدة”.

وشدد قرقاش على أن “التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية، ويعرض فرص السلام في اليمن للفشل، الحوثي هو المعرقل”.

إحاطة مجلس الامن حول اليمن اليوم مهمة للغاية، يجب ان تكون اجهزة الأمم المتحدة واضحة تجاه التسويف الحوثي بالتزامه بالانسحاب من الحديدة، التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية ويعرض فرص السلام في اليمن للفشل، الحوثي هو المعرقل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 9, 2019

وشككت الأمم المتحدة في وقت سابق، في مزاعم الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن تكون ذات مصداقية، إلا إذا تمكنت الأطراف الأخرى من التحقق منها.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الحوثيين، فشلوا في احترام اتفاق فتح ممر “إنساني” بين الحديدة والعاصمة صنعاء، لتقديم المساعدة.