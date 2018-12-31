مصر: نتواصل مع إيران للإفراج عن صيادينا المحتجزين

قالت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إنّها تتواصل مع السلطات الإيرانية للإفراج عن صياديها المحتجزين في إيران.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أنّها تتابع عن كثب مع السلطات المعنية مواقف صياديها المحتجزين هناك (لم تحدد عددهم)، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أنّ الصيادين محتجزون بـ”تهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في السعودية، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي”.

وذكر البيان أنّه “جارٍ عرضهم على المحكمة المختصة في إيران؛ للنظر في أمرهم”.

وأكدت الخارجية “استمرار جهودها للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة”.

ولم تقدم الخارجية المصرية مزيدًا من التفاصيل بشأن عدد المصريين المحتجزين، أو ما إذا كانت هناك جنسيات أخرى محتجزة مع مواطنيها.

غير أن الخارجية الأردنية أعلنت، الأحد، فقدان قارب صيد في مياه الخليج العربي على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي، مشيرة إلى تواصلها مع طهران بشأن الأمر.

وتتبادل مصر وإيران فتح مكاتب رعاية مصالح، وذلك منذ أن قام الجانب الإيراني بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية في مصر، عبر موقعها الإلكتروني بشأن العلاقات المصرية – الإيرانية.