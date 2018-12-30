الأمم المتحدة تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة

شككت الأمم المتحدة اليوم الأحد، في مزاعم الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن تكون ذات مصداقية، إلا إذا تمكنت الأطراف الأخرى من التحقق منها.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قوله في حديث للصحفيين إن الحوثيين، فشلوا في احترام اتفاق فتح ممر “إنساني” بين الحديدة والعاصمة صنعاء، لتقديم المساعدة.

وقال إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت ، الذي يرأس فريق الأمم المتحدة للمراقبين في الحديدة، أعرب عن “خيبة أمله إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين” في اجتماع مع ممثلي المتمردين حول فشلهم في فتح الممر.

كما أكد أن المبعوث الهولندي شدد على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق منها.

ومن المقرر أن يلتقي كاميرت يوم الثلاثاء، مع ممثلين من كلا الجانبين لمناقشة “خطط إعادة انتشار الأطراف وآلية الاتصال والمراقبة والتنسيق التي ستكون مطلوبة لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تحقيق إعادة توزيع موثوق به”، وفقًا لدوجاريك.

وكانت مصادر محلية مطلعة في محافظة الحديدة، غربي البلاد، قد أكدت لـ”إرم نيوز”، أن ما جرى في ميناء الحديدة هي “عملية تحايل مفضوحة”، من خلال قيام الميليشيات الحوثية بنشر مسلحيها في الميناء مرتدين زي خفر السواحل بعد أن كانوا منتشرين فيه بأزيائهم المدنية.

وكشفت المصادر أن هذا الانتشار الجديد لعناصر الحوثيين في ميناء الحديدة أثار استياء رئيس فريق المراقبين الدوليين، الجنرال باتريك كاميرت، الذي غادر ميناء الحديدة بعد تعنت الحوثيين، وإفشالهم لاجتماع كان مقررًا عقده، السبت؛ لبحث إجراءات عملية تسليم الميناء، طبقًا لنص اتفاقات مشاورات السلام اليمنية في السويد.

وذكرت المصادر لـ”إرم نيوز” أن الميليشيات الحوثية لم تكتفِ بمحاولة الالتفاف على اتفاق الانسحاب من ميناء المدينة فقط، حيث ترفض إزالة الألغام والحواجز في المناطق التي يسيطرون عليها على مدخل المدينة، من الجهة الشرقية، وعلى أطراف طريق كيلو 16.

وتسببت محاولات التعنت التي تبديها الميليشيات الحوثية في تأجيل تسيير قافلة إنسانية، كان من المقرر انطلاقها أمس السبت، من الحديدة إلى صنعاء، بعد موافقة القوات اليمنية المشتركة، المناهضة للحوثيين، والمدعومة من قوات التحالف العربي المشترك.