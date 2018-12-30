“جنرال مزور”.. خدعة حوثية أثناء تسليم ميناء الحديدة (فيديو)

نفّذ الحوثيون، يوم السبت، انسحابًا “مخادعًا” من ميناء الحُديدة؛ لإظهار الالتزام الشكلي باتفاق تمّ التوصّل إليه في السويد مطلع كانون الأوّل/ديسمبر برعاية الأمم المتحدة.

ونظم الحوثيون حفلًا بهذه المناسبة دعوا له وسائل الإعلام لتصور لحظات الانسحاب المزعوم.

غير أن الحوثيين سحبوا بعض عناصرهم أمام الكاميرات، ليسلموا الميناء لعناصر آخرين من الحوثيين بزي ما يسمى قوات خفر السواحل تحت قيادة شخصية عينها الحوثيون قبل أشهر من خارج المؤسسة العسكرية لإدارة خفر السواحل.

يتعلق الأمر بمن يسميه الحوثيون اللواء عبدالرزاق المؤيد، الذي كان قبل أشهر يظهر على قناة المسيرة التابعة الحوثيين بوصفه “خبيرًا أمنيًّا” كما تظهر مقاطع للقناة.

وعلى نحو مفاجئ يظهر المؤيد في وقت لاحق مقدمًا نفسه كلواء تحت مسمى رئيس مصلحة خفر السواحل.

وعلى غرار المؤيد فإن باقي قوات خفر السواحل قد سيطر عليها الحوثيون خلال السنوات الماضي عبر تمكين مؤيديهم، كما فعلوا في معظم المؤسسات اليمنية.

وبالتالي فإن الحوثيين سلموا ميناء الحديدة لحوثيين آخرين ما يهدد مسار السلام الموقع في السويد.