التحالف العربي: الحوثيون يرفضون خروج قافلة إغاثية من الحديدة إلى صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، أنّ الحوثيين يرفضون خروج قافلة إغاثية تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة، تبلغ حمولتها (32) طنًا من الدقيق، متجهة من ميناء الحديدة إلى صنعاء.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقال المالكي، إنّ “قيادة التحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة، بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني، في حين رفضت المليشيا الحوثية خروجها من الميناء، ما يمثل تعطيلًا متعمدًا وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني”.

وأكد البيان استمرار التحالف “بإصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة، وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما تم التوصل إليه باتفاق السويد”.

واعتبر أنّ “ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ومبادىء العمل الإغاثي، وتعطيلًا لما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد”.