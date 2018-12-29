عاجل.. أنباء عن بدء انسحاب الحوثيين من الحديدة

نقلت وكالة “رويترز” أنباء عن انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية تنفيذًا للاتفاق الموقَّع برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وقال مصدر من الأمم المتحدة للوكالة إن”قوات الحوثيين اليمنية بدأت إعادة الانتشار في الحديدة تماشيًا مع اتفاق المنظمة الدولية”.

والجمعة، انتهت”الاجتماعات الأولى” للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة.

وقال قيادي حوثي، اليوم السبت، لوكالة الأناضول التركية إنه تم الاتفاق المبدئي على فتح الطريق الرابط بين مدينة الحديدة وصنعاء، لدخول المعونات الإغاثية .

وأضاف حميد عاصم، عضو وفد جماعة الحوثيين والذي شارك في مشاورات السويد أنه” تم الاتفاق المبدئي بين ممثلي جماعته والحكومة اليمنية على فتح هذا الطريق الرئيس، كإحدى ثمار الاجتماعات مع فريق المراقبين الأمميين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت”، دون ذكر موعد فتح الممر.

وأضاف:”تم الاتفاق أيضًا على دخول 12 سفينة إغاثية إلى ميناء الحديدة الإستراتيجي”.

وقبل أشهر، أُغلق الطريق الرئيس الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، من قبل قوات المقاومة المشتركة مدعومة من التحالف العربي، وهو ما أجبر الحوثيين على التفاوض في نهاية المطاف.