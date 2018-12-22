العثور على مخزن أسلحة بالقرب من مصفاة عدن (صور)

عثرت قوات الأمن اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، على مخزن أسلحة، بالقرب من ميناء الزيت التابع لمؤسسة مصافي عدن في مدينة البريقة.

وعلى إثر ذلك، قبضت الأجهزة الأمنية على 24 شخصا، للتحقيق معهم لاشتباههم بتبعية المخزن لهم.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع لإدارة أمن عدن، بياناً سرد خلاله تفاصيل العملية، حيث جاء فيه: “عثرت شرطة البريقة بالعاصمة عدن، على مخزن يحوي كميات كبيرة من قذائف الأسلحة الثقيلة و المتفجرات، يقع على مقربة من ميناء الزيت التابع لمصافي عدن”.

وأورد البيان في سياقه تصريحا لـ مدير شرطة البريقة المقدم صالح لحمان، قال فيه “إن معلومات استخباراتية تم الحصول عليها قادتنا إلى العثور على المخزن”، مشيراً إلى أنه تم العثور في المخزن على مئات القذائف المتنوعة، ومتفجرات تم ردم بعضها تحت التراب.

ولفت إلى أنه: “لم يتسنَ للمتهمين بحيازة هذه القذائف والمتفجرات إخفاء كميات كبيرة منها، حيث جرى نقلها حديثاً إلى الموقع، بحسب المعلومات الأولية”.