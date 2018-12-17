“التحالف العربي”: الحوثيون يسلمون موانئ الحديدة للحكومة الشرعية قريبًا

صرّح المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الإثنين، بأن الحكومة اليمنية الشرعية ستستلم موانئ الحديدة من قبضة الحوثيين قريبًا.

وتضم الحديدة ثلاثة موانئ، هي رأس عيسى والصليف والحديدة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم بالرياض إن “ميليشيات الحوثي الآن، تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم”، لافتًا إلى أن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ الاتفاق”.

وحول إجراءات متابعة الاتفاق في الحديدة قال المالكي إن “هناك لجان مراقبة وأي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه”، مشددًا على أن “التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية”.

على صعيد متصل، يبدأ موعد الهدنة في الحديدة منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي، ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وفق ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة.

وقال المصدر الأممي إن “تحديد منتصف الإثنين الثلاثاء موعدًا لتطبيق الاتفاق، يأتي لأسباب مرتبطة بالعمليات، في وقت تشهد الحديدة خرقًا للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها”.

واتفقت الحكومة اليمنية والحوثيون في الجولة الأولى من المحادثات بالسويد، على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة وموانئ الحديدة.

كما توصّل الطرفان إلى التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل، لوضع أطر سلام ينهي الحرب في البلاد.