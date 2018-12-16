قبيل سريان هدنة الحديدة.. وزير الخارجية اليمني يوجه رسالة عاجلة للمبعوث الأممي

بعث وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الشرعية في مشاورات السويد خالد اليماني رسالة مهمة للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، دعاه فيها الى ممارسة الحزم لضمان تنفيذ الحوثيين لبنود الاتفاق السابق بشأن الحديدة، كما عقب في رسالته على فقرة وردت في إحاطة غريفيث لدى مجلس الأمن الدولي.

وقال اليماني بحسب وثائق رسمية تداولها ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الإجتماعي ورصدها إرم نيوز، حول محافظة الحديدة وما تم الاتفاق حوله في مشاورات السويد “أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية، لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين”.

وبشأن تعقيبه على فقرة أوردها غريفيث في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن حول حفظ الحكومة اليمنية على الإطار العام للمشاورات أوضح اليماني: “أود أن اسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد، على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن الدولي والذي أشرتم فيه إلى أن الحكومة تخفظت على الإطار العام للمشاورات في تجاوز لعمل الميسر وتعهد الأمين العام خلال اتصاله بالرئيس عبدربه منصور هادي بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد وإنما سيتم النظر فيه خلال جلسات قادمة “.

وأضاف اليماني: “نستغرب أنكم وجهتم نقدكم للحكومة فيما يتصل بالإطار فيما تعمدتم الى عدم الإشارة الى رفض الطرف الحوثي لمبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضهم الورقة الإقتصادية التي تشكل مدخلًا لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية للحكومة والبنك المركزي بعدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في عموم محافظات اليمن”.

وأشار اليماني في ختام رسالته أن الحكومة سبق لها أن تحدثت مع المبعوث الأممي بشأن موعد ومكان المشاورات القادمة ، وقال : “يفترض بكم التشاور بشأنها مع الرئيس عبدربه منصور هادي أولًا قبل الإعلان عنها، خاصة وأن الجولة القادمة لا يجب أن تنعقد بدون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في جولة السويد”.