بالصور.. تعرّف على الجنرال باتريك كاميرت المشرف على وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، تعيين الجنرال “باتريك كاميرت” رئيسًا لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

والجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، من مواليد 11 أبريل 1950، وعمل كقائد لقوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية، كما كان مستشارًا عسكريًا للأمين العام للأمم المتحدة.

وتولَّى “كاميرت” الذي أمضى سنوات طويلة في مشاة البحرية الملكية الهولندية المتخصصة في عمليات حفظ السلام، قيادة قوة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، وعمل مستشارًا عسكريًا في إدارة عمليات حفظ السلام.

وفي 10 أكتوبر 2008 ، فاز “كاميرت” بجائزة كارنيجي والتر للسلام العالمي.

وفي مطلع العام 2016 ، ترأس لجنة التحقيق بظروف الاشتباكات التي احتدمت في 17-18 فبراير 2016 في موقع حماية المدنيين ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في مالاكال.

وفي وقت آخر من العام 2016، كلفه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتولّي تحقيق خاص مستقل في أحداث العنف التي وقعت في جوبا، جنوب السودان.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تعيين “كاميرت” لرئاسة بعثة المراقبة الأممية للإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، والذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة.