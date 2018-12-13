إيران “ترحب” بالتقدم المحرز في محادثات السلام اليمنية‎

المصدر: أ ف ب

أشادت إيران، الخميس، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في السويد، معتبرة أنها “تبعث على الأمل” بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتوصّلت المشاورات اليمنية في السويد، اليوم الخميس، إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها بين الحكومة والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية، تضمّنت وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي: “نرحب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم” كما اعتبر أن الخطوات “الإيجابية التي تبث الثقة والاتفاقات المبدئية الحاصلة تبعث على الأمل باستمرار الحوار بشأن اليمن“.

وتُتهم إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح بدوافع مذهبية؛ من أجل بسط نفوذها على اليمن لتنفيذ أجندتها الإقليمية، كما تقدم لهم الدعم السياسي، في المحافل الدولية.