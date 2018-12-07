الحوثيون يرفضون مقترحًا حكوميًا لفتح مطار صنعاء‎ ويطالبون بتحييد ميناء الحديدة

أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، رفض مقترح حكومي يقضي بفتح مطار صنعاء الدولي مقابل شروط، فيما طالبوا بتحييد ميناء الحديدة غربي البلاد من النزاع.

وأفاد الحوثيون بأنهم يرفضون اقتراحًا من الحكومة المعترف بها دوليًا بإعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بشرط هبوط كل الطائرات في مطار بمنطقة تخضع لسيطرة الحكومة من أجل التفتيش.

وعلى صعيد متصل، قال محمد عبدالسلام، رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام المنعقدة في السويد: إنّ ميناء الحديدة يجب “تحييده عن النزاع العسكري”.

وأضاف في تصريحات صحفية أنّه “لا بد من تشكيل حكومة أولًا، ثم يُسحب السلاح بعد ذلك من جميع الأطراف المتصارعة”.