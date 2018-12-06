مع انطلاق محادثات السلام.. الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب الحوثيين من الحديدة‎

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بانسحاب كامل للمتمردين الحوثيين من ميناء الحديدة غرب البلاد، وذلك قبل ساعتين من بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وتنطلق محادثات سلام في السويد، اليوم الخميس، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، فيما يمثل انتصارًا محدودًا للمبعوث الخاص مارتن غريفيث الذي يحاول استئناف مفاوضات ترمي لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.

ونقلت الخارجية اليمنية، عبر حسابها على تويتر قول الوزير خالد اليماني، الذي يرأس الوفد الحكومي إلى محادثات السويد: “كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بميناء الحديدة واهم”.

#اليماني : كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بميناء الحديدة واهم — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 6, 2018

وأضاف: “الحكومة اليمنية وضعت مبادرة من أربع نقاط تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، وتحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن”.