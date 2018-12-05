تعرف على الفندق السويدي الذي يحتضن المفاوضات اليمنية (صور)

في جوّ باردٍ جدًّا يصل إلى درجتين تحت الصفر، تستضيف العاصمة السويدية ستكهولم محادثات سلام يمنية في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء حرب فاقمت معاناة اليمنيين من انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.

وستركز جولة المحادثات الجديدة، خارج مدينة ستوكهولم، على الاتفاق بشأن خطوات جديدة لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان الطرفان سيجريان محادثات مباشرة أم أن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن سيقوم بجولات بين الجانبين.

وتستضيف السويد هذا الحدث، وتقرّر إقامته في فندق خاص من فئة 4 نجوم في ضاحية بستكهولم قريبة جدًّا من المطار.

ومن المرجح أن تكون الأمم المتحدة هي مَن ستدفع للسيدة مارييت وزوجها مارييد كوهل مالكي الفندق مقابل حجزه لإقامة المباحثات اليمنية.

والفندق مقام بقلعة أثرية أعيد ترميمها لتصبح من بين دور الضيافة في ستكهولم المتخصصة في المؤتمرات والفعاليات.

ويأمل المتابعون أن تسهم الخدمة الممتازة في الفندق السويدي وقوائم طعامه اللذيذة في تقريب وجهات النظر بين وفدي المفاوضات، وسط شكوك كبيرة حول جدّيّة الحوثيين المتمسكين بالسلطة ومحاولة السيطرة على اليمن بالقوة بدعم إيراني.