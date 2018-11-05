الجيش اليمني يكشف عن عملية إنزال مظلي في جبال مران

نقلت قناة “الحدث” على لسان مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودةً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذت عملية إنزال مظلي للقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، في جبال مران بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال اللواء ركن في القوات الخاصة، العقيد أحمد المصعبي، إن قوات الجيش الوطني نفذت الخميس عملية إنزال جوي خلف خطوط العدو تمكنت خلالها من تحرير عدد من المرتفعات في جبال مران بمديرية حيدان شرق منطقة الملاحيظ”.

وأضاف المصعبي أن “العملية نفذتها وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني المدربة”، وأن هذه العملية نجحت في تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية وفتح الطريق أمام تقدم قوات الجيش اليمني في تلك المواقع.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني تعمل بالتعاون مع قوات الأمن على استكمال تأمين المواقع المحررة في مديرية الظاهر، وانتزاع الألغام الحوثية منها، تمهيدًا لعودة المواطنين إلى منازلهم.