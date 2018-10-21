تحركات حوثية لإقالة وزراء محسوبين على “المؤتمر” في حكومة بن حبتور

كشف مصادر يمنية مطلعة الأحد تحركات حوثية تهدف إلى إقالة عدد من وزراء حزب “المؤتمر” في حكومة عبدالعزيز بن حبتور المدعومة من الحوثيين، على أن يتم تعيين وزراء حوثيين بدلًا عنهم، في مساع لزيادة القبضة الحوثية على مفاصل الدولة.

وتأتي هذا التحركات بعد سلسلة من المشاورات السرية، أجراها الحوثيون مع عدد من الفصائل والأحزاب السياسية الموالية لهم.

وقالت المصادر إن “هذه التحركات تهدف أساسًا إلى إبعاد حزب المؤتمر الشعبي العام الفصيل الموالي للحوثيين، من صنع القرار في المؤسسات الحكومية”.

ولفتت إلى أن “رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، يقف خلف تلك التحركات”.