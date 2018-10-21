اليمن.. قلعة القاهرة التاريخية في تعز تنجو من بطش الحوثيين (فيديو إرم)

تطل قلعة القاهرة في تعز جنوب اليمن على المدينة كشاهد من أهم الشواهد على الحضارة السبئية القديمة.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، اتخذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية ثكنة عسكرية لها قبل طردها منها قبل 4 سنوات، وأخيرًا قامت السلطات اليمنية الشرعية بإعادة تأهيلها وافتتاحها للجمهور كمتنفس بديل للحدائق المتضررة جرّاء الحرب.

وظلت هذه القلعة الأثرية شامخة تروي للأجيال قَصَصَ مَن مرّوا على البلاد من حكام، وشواهد تاريخية تدل على عظمة المكان الذي يعكس حضارة اليمن وتاريخه.

وتضم القلعة التي يحتضنها جبل صبر، متحفًا تم افتتاحه أخيرًا، إضافة إلى مسبح يرتاده الصغار والكبار، وكذلك قباب ومدرجات وأبراج وحدائق ومسرح للموسيقى والفنون.

وتمثل قلعة القاهرة بالنسبة لمدينة تعز أهمية إستراتيجية كبرى، فضلًا عن كونها مَعلمًا سياحيًّا وثقافيًّا للمدينة التي تعاني أوضاعًا إنسانية بسبب الحصار الذي تفرضة ميليشيات الحوثي المسلحة على المدينة منذ 4 سنوات.