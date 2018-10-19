ما حقيقة وفاة الفنان اليمني تمباكي؟

تداولت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أنباء متضاربة حول وفاة الفنان الشعبي اليمني “تمباكي”، الذي يرقد في مستشفى بعدن؛ إثر تناول ما قيل إنها “خمور محلية فاسدة”.

وبينما تحدث نشطاء عن وفاة الفنان، نفى مصدر محلي لـ”إرم نيوز” تلك الأنباء، مؤكدًا أن “تمباكي يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الجمهورية بمدينة عدن، وأن حالته خطيرة”.

وقال المصدر المقرب من الفنان، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه “زار تمباكي الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة (بتوقيت عدن)، في مستشفى الجمهورية، حيث يخضع للعلاج”.

واشتهر الشاب تمباكي، ابن منطقة الخساف بحي كريتر في مدينة عدن القديمة منذ 2011 باهازيجه الشعبية الساخرة، والتي رددها في ساحات “الثورة”، حيث أصبح يتمتع بشعبية كبيرة، بعد أن كان مغمورا.

وأصيب عشرات الأشخاص، خلال اليومين الماضيين، في عدن عاصمة اليمن المؤقتة، من ضمنهم تمباكي؛ بسبب تعاطي ما قيل إنها “خمور محلية الصنع، فيها كمية كبيرة من الاسبرت”.