من هو معين عبدالملك سعيد رئيس الحكومة اليمنية الجديد؟

عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الإثنين، معين عبدالملك سعيد الصبري، رئيسًا جديداً للحكومة، خلفًا لسالفه، أحمد عبيد بن دغر، الذي تمت إقالته اليوم، على أن يُحال إلى التحقيق نتيجة “الإهمال والعجز”.

ويمتاز رئيس الحكومة اليمنية الجديد، بحيوية الشباب، وهي المرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث، التي يتم فيها تعيين شاب في أوائل الأربعينيات من عمره.

ولد الصبري في محافظة تعز، وهو ابن سفير يمني سابق في قطر،حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة العمارة الإسلامية من القاهرة، ويقيم حاليًا في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، بعد تعيينه في العام 2017، وزيرًا للأشغال العامة والطرق.

بقي الرجل يعمل أستاذًا مساعدًا، في كلية الهندسة في جامعة ذمار، شمال اليمن، إلا أنه أصبح واحدًا من أعضاء “مؤتمر الحوار الوطني”، المنعقد بين عامي 2013-2014، كأحد قادة “الثورة اليمنية”، “المستقلين”، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في 2011، وكان له دور بارز في صياغة وثيقة مطالب “شباب الثورة اليمنية”.

يرتبط الصبري، بعلاقة وطيدة مع حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، وتُرجمت هذه العلاقة بشكل واضح إبان الاحتجاجات التي شهدها اليمن في 2011، على الرغم من تقديمه كشاب مستقل، وبقائه ممثلًا عن الشباب المستقل في “الثورة اليمنية”، وعلى الرغم – أيضًا – من معلومات تشير إلى انتمائه لحزب التنظيم الوحدوي الناصري.

وتقول مصادر يمنية إن رئيس الوزراء الجديد مقرب من جلال هادي نجل الرئيس اليمني.