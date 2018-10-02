الحزام الأمني يتولى للمرة الأولى مهمة اقتصادية جنوب اليمن

قالت وسائل إعلام يمنية، إن قوات الحزام الأمني التي لعبت دورًا بارزًا في فرض الأمن بالمناطق المحرَّرة في الجنوب بدأت الاضطلاع للمرة الأولى بمهمة اقتصادية تهدف إلى إنهاء التلاعب بأسعار المشتقات النفطية الحيوية لمعيشة السكان المحليين.

وذكرت التقارير المحلية أن المهمة تهدف -أيضًا- إلى منع تهريب المشتقات النفطية إلى الميليشيات الحوثية عبر إحدى مناطق التماس في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت التقارير إن “قوات الحزام أصبحت ترافق شاحنات المشتقات التي تحمل مادة الديزل إلى منطقة مريس، وهي إحدى نقاط التماس ويشتبه في أنها مركز للتهريب إلى مناطق سيطرة الميليشيات”.

وأضافت أن المهمة تقتضي -أيضًا- بيع المشتقات النفطية تحت رقابة قوات الحزام الأمني، وبالسعر الرسمي المقرر لباقي المحطات المعتمدة.

وقد جاء هذا القرار مع اشتعال أزمة المشتقات النفطية في المحافظة، إضافة إلى التلاعب بالأسعار وخلق الأزمات من قبل تجار المشتقات النفطية وفقًا لصحيفة عدن الغد المحلية.