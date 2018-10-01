الملك سلمان يقدم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية الإثنين إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أعلن عن منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، في مسعى للمساعدة على دعم العملة اليمنية الضعيفة.

وتأتي هذه المنحة المالية، بعد سويعات من اتصال هاتفي، أجراه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الاثنين، بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه خلاله “على الأوضاع التي يمر بها اليمن على مختلف الصعد، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وتقلبات أوضاع المعيشة جراء تداعيات ممارسات القوى الانقلابية من المليشيات الحوثية الإيرانية، وعبثها الدائم بمقدرات البلد وأمنه واستقراره والتي طالت حياة المجتمع وتراجع سعر العملة الوطنية” طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وسبق أن قدمت السعودية، مطلع العام الجاري، وديعة مالية قدرها ملياري دولار أمريكي، للبنك المركزي اليمني، لمواجهة تحديات التدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية.

وعلى الرغم من هذه الوديعة المالية في الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، إلا أن العملة المحلية واصلت انهيارها الحادّ أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد، نحو 280 ريالا يمنيا الأحد، متسبباً في ارتفاع كبير في أسعار السلع واتساع رقعة الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.

وخسر الريال اليمني نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب الأهلية في 2014، حين سيطرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وفرّت منها الحكومة التي تدعمها السعودية.