الحوثيون يسيرون على خطى داعش في تحريم الغناء

أجبرت المليشيات الحوثية مطربا يمنيا شعبيا على كتابة تعهد خطي بالامتناع عن الغناء، بعد ساعات من اختطافه إثر إحياء أحد الأعراس بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر محلية الجمعة، أن المليشيات الحوثية اختطفت مساء، المطرب الشعبي محمد النعامي، مع فريق عمله لدى عودته من إحدى مديريات محافظة حجة بعد أن أحيى أحد الأعراس هناك، لتجبره على كتابة تعهد خطي بالامتناع عن الغناء بشكل نهائي مقابل الإفراج عنه.

ووصف المدون اليمني “لوي النصاري” ممارسات المليشيات الحوثية ضد المطربين بـ(دواعش الحوثيين) مشيراً إلى حادثة سابقة حاولت خلالها المليشيات اختطاف مطرب شعبي في أحد الأعراس بصنعاء إلا أن تدخل الأهالي حال دون ذلك.

وفي العام 2014م، فضت الميليشيات الحوثية عرسا كان يحييه مطرب شعبي يدعى “نبيل العموش” في محافظة عمران، قبل اعتقاله وإجباره على التعهد بعدم الغناء في الأعراس بعمران.

ولم تتوقف الممارسات عند هذا الحد, بل منعت الميليشيات خلال السنوات الماضية إقامة الاحتفالات في المدارس بشكل نهائي، واعتقلت عددا من أعضاء فرق موسيقية كانت تعمل في هذا المجال.

واكد أحد أعضاء فريقه موسيقية يمنية- رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية- لـ(إرم نيوز) أن المليشيات الحوثية أصدرت تعميما شفاهيا عبر مشرفيها بمنع الفرق الموسيقية من إقامة الاحتفالات في المدارس الحكومية والأهلية بصنعاء، بحجة أن ذلك “يفوت فرصة النصر”.